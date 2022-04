"365 dni: Ten dzień" będzie kontynuacją nominowanego do 6 Złotych Malin filmu i jednocześnie adaptacją książkowego sequela, który Blanka Lipińska opatrzyła tym samym tytułem. Jeśli ktokolwiek z was zadaje sobie pytanie, dlaczego Netflix zdecydował się nakręcić drugą część powszechnie krytykowanego "dzieła", to już przybywam z wyjaśnieniem. "Jedynka" po prostu stała się globalnym hitem.



Film przed pandemią podbił polskie kina, a potem, gdy już trafił do oferty streamingowego giganta, przyciągnął przed ekrany masy widzów (TOP 10 w ponad 90 krajach!). Co więcej, trendował na TikToku, zapoczątkował nowy challenge i skupił na sobie uwagę zagranicznych mediów. Czy tego chcemy, czy nie, "365 dni" odniosło spektakularny komercyjny sukces, a zatem kontynuacja po prostu musiała się pojawić. Realizacja tego filmu była - najzwyczajniej w świecie - racjonalną decyzją.