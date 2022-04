Will Smith dał w pysk całemu Hollywood. Nawet w kinie akcji nie ma dziś zgody na taką przemoc

Will Smith uderzył Chrisa Rocka na gali rozdania Oscarów 2022. Wszystkich wprawił tym w osłupienie. Jak to tak? W XXI wieku? Hollywood nie może sobie na to pozwolić. Fabryka snów od wielu lat próbuje odcinać się od wszelkich przejawów przemocy, a tu aktor urządza Fame MMA podczas wielkiego święta amerykańskiej branży filmowej. To jest nie do przyjęcia.



Chociaż Chris Rock nie wniósł oskarżenia, Will Smith musiał przeprosić nie tylko wszystkich, ale i każdego z osobna. Zrezygnował też ze swojego członkostwa w Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej. Organizacja jeszcze będzie dyskutować nad konsekwencjami, jakie wyciągnie wobec aktora, a tymczasem kolejne studia go cancelują i wstrzymują prace nad projektami z jego udziałem.