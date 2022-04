Ukraina już od ponad miesiąca bohatersko opiera się rosyjskiemu najeźdźcy. Cały świat jest oburzony skalą zniszczeń i masakrami cywilów takimi jak ta w Buczy pod Kijowem. Dziś los Ukraińców jest najważniejszy a ich bezpieczeństwo to absolutny priorytet. Nie oznacza to jednak, że sami mieszkańcy bombardowanych terenów nie mają na uwadze dobra zwierząt. Swego czasu głośnych echem odbiły się sprawy rodziny niosącej starego owczarka niemieckiego do granicy czy kota-influencera, który znalazł nowy dom we Francji.



Jednym z miast mierzących się z najbardziej zmasowanymi atakami Rosjan jest Charków. Wśród celów najeźdźczej armii znalazło się mieszczące się tam zoo. Ogród zoologiczny, którego właścicielem jest Alexander Feldman. W wyniku systematycznych bombardowań miejsce uległo niemal całkowitemu zniszczeniu. Na dziś Ukraina nie ma już swojego Feldman EcoPark. Nie oznacza to jednak, że znajdujących się tam zwierząt nie można uratować. Trzeba się jednak śpieszyć, bo w ostateczności istnieje nawet groźba uśpienia dużych drapieżników.