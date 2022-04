Prostackie wprowadzanie kolejnych bohaterów do jednego filmu jest czymś, co Sony robi już od wielu lat. Zawsze wychodziło to gorzej niż budowa DCEU przez Zacka Snydera. Ktoś pojawia się nagle, nie zostaje odpowiednio przedstawiony, ale coś tam porobi i zniknie, kiedy scenarzysta sobie tego zażyczy. Ludzie będą klaskać. Po każdej klęsce takiego podejścia wytwórnia zastanawia się, co poszło nie tak, a potem powtarza te same błędy.