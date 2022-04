Netflix w marcu zaliczył wpadkę. Jego nowości przygniotła świetna premiera HBO Max

4. sezon "Wspaniałej pani Maisel" mogliśmy oglądać w lutym i marcu na Amazon Prime Video. Przyznam, że tuż przed premierą najnowszych odcinków na prędce nadrabiałam poprzednie serie. Do tej pory zastanawiam się, dlaczego tak późno włączyłam ten serial, mimo że wiedziałam, o jego istnieniu. Za produkcję odpowiada Amy Sherman-Palladino, czyli autorka mojego ukochanego serialu - “Gilmore Girls”. We “Wspaniałej pani Maisel” przenosimy się do lat 60., do Nowego Jorku. Główna bohaterka, tytułowa pai Maisel, w którą rewelacyjnie wcieliła się Rachel Brosnahan ("House of Cards"), to typowa gospodyni domowa, z jednym "ale". Kiedy jej życie z dnia na dzień się rozsypuje, Migde pozstanawia wszystko zmienić i iść za głosem serca. Wkracza na scenę standupową, a my choć razm możemy obejrzeć naprawdę dobry stand-up. "Wspaniala pani Maisel" to barwna opowieść o kobietach, życiu rodzinnym i przemianach społecznych, z galerią cudownych bohaterów. Tego serialu po prostu nie można przegapić.