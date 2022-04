Mrozu u Wojewódzkiego - trochę nuda. Dlaczego wciąż nie mamy dość "Króla TVN-u"?

Nie zrozumcie mnie źle - choć zdecydowanie fanem Wojewódzkiego nie jestem, to nie odmawiam mu osiągnięć czy naturalnych zdolności do robienia show. Mam jednak wrażenie, że coraz częściej brakuje mu pomysłu na linię rozmowy podczas spotkań.



Najnowszy odcinek jest w social mediach chwalony ze względu na "fajnych gości". Nie dziwi mnie pozytywny odbiór - to sympatyczni, utalentowani panowie, których można posłuchać bez cienia zażenowania. A jednak rozmowa z nimi w żadnym wypadku nie przypominała dawnych, najciekawszych spotkań Wojewódzkiego, który z rękawa sypał interesującymi pytaniami. I to zdecydowanie nie oni przyciągnęli widzów czy wykręcili zasięgi w sieci.



Wiadomo: kontrowersyjny lub popularny gość (Wojewódzki coraz częściej zaprasza osobistości internetowe o dużych zasięgach) przyciąga uwagę do programu. W pozostałych przypadkach mamy zapewne do czynienia z tak zwanym "seansem z nadzieją" - być może na ciekawą, merytoryczną rozmowę, a być może na spektakl, cyrk z udziałem znanych osób. Ciekawe, że dłuższego czasu nie sposób liczyć ani na jedno, ani na drugie.



I wreszcie - to wciąż jedyny taki program na jednym z czołowych polskich kanałów telewizyjnych, w którym na kanapie regularnie pojawiają się topowi celebryci (czasem - ku uciesze publiki - skrajnie się kompromitując), a prowadzący pozwala sobie na znacznie więcej, niż konkurencja, spajając wąsate dowcipy z pozorami liberalnej wrażliwości. Innych przyczyn potężnego zainteresowania programem dopatrzeć się nie sposób.



* Zdjęcie główne: Instagram @kuba_wojewodzki_official