przedruk ze strony NIE? Szkoda zajmować się takim człowieczkiem jak Królikowski, ale nie no jak!? Przecież w Waszym świecie celebrytów to jest gość. Żyjecie w bańce i nie zazdroszczę



Nie kopcie leżącego. Panie Kubo szczególnie to do Pana. Uwielbia Pan i jemu podobni to robić. Antek przeprosił więc już wystarczy.