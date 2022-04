Sądowa wojna między dwójką celebrytów trwa od 2016 roku i stopniowo zahacza o coraz to nowe procesy. Johnny Depp przeważnie je przegrywa, ale nic nie wskazuje na to, by miał poddać się bez dalszej walki. Obecnie aktor uważa się za ofiarę cancel culture i dlatego oskarżył Amber Heard o zniesławienie. Była żona odpłaciła się mu kontrpozwem, w którym twierdzi jakoby Depp wraz ze swoimi fanami rozkręcił kampanię nienawiści przeciw niej. Miała ona na celu doprowadzić do zwolnienia Heard z obsady filmu "Aquaman and the Lost Kingdom" i zakończenia jej współpracyr z marką L'Oreal.



Proces o zniesławienie oficjalnie wystartuje w sądzie hrabstwa Fairfax stanu Wirginia w poniedziałek 11 kwietnia. Od dawna spodziewano się, że przydarzenie przyciągnie uwagę mediów oraz skonfliktowanych ze sobą fandomów Johnny'ego Deppa i Amber Heard. Na liście powołanych świadków mamy bowiem wiele sław i ważnych przedstawicieli środowiska filmowego. Chodzi o takie postaci jak James Franco (jego kariera również ucierpiała ze względu na ostatnie sprawy sądowe), Paul Bettany czy Elon Musk. Do pewnego stopnia nie powinno więc dziwić, że ktoś zainteresował się emitowaniem procesu na żywo w telewizji, a sąd wyraził na to zgodę.