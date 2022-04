Dla naszego recenzenta "Gierek" był kiepskim żartem z widzów. Uznał on bowiem biografię I sekretarza KC PZPR za tanią, fatalną i nie wiadomo do kogo skierowaną. Rzeczywiście produkcję momentami ogląda się niczym telewizyjny tasiemiec. Jeśli po kwietniowej premierze filmu na Netfliksie dopiero planujecie się przekonać czy rzeczywiście jest tak źle, robicie to na własną odpowiedzialność. Być może jednak dacie się przekonać i zamiast tego zdecydujecie obejrzeć, któryś z lepszych polskich filmów biograficznych dostępnych na platformie.