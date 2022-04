Dlaczego Ed Sheeran wygrał proces? W swoim dzisiejszym orzeczeniu sędzia Antony Zacaroli powiedział, że "ani celowo, ani podświadomie" nie skopiował pracy Chokriego. Podkreślił, że istnieją podobieństwa w jednotaktowej frazie w Shape of You i Oh Why, ale stanowią jedynie "punkt wyjścia do ewentualnego naruszenia" praw autorskich. Sędzia wywnioskował też, że różnice między piosenkami stanowią "przekonujący dowód" na to, że fraza "Oh I" pochodzi z innych źródeł niż "Oh Why". Pozywający twierdzili, że Sheeran słyszał wcześniej ich utwór, ale Zacaroli uznał to za spekulacje.