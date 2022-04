Na drugą część "Doktora Strange'a" fani Kinowego Uniwersum Marvela czekają już od dawna. W końcu to w tym właśnie filmie ma dojść do pełnego otwarcia multiwersum, które od dłuższego czasu jest zapowiadane w kolejnych produkcjach pełnometrażowych i serialach. Najodważniej do tej pory działo się to w "Spider-Man: Bez drogi do domu". Teraz Kevin Feige i spółka pragną pójść jeszcze o krok dalej.



"Doktor Strange w multiwersum obłędu" otrzymał już wcześniej zwiastuny, które uważnie analizowaliśmy, doszukując się jakichkolwiek informacji na temat fabularnych szczegółów. W udostępnionym właśnie klipie nie ma co prawda wielu nowych scen, ale możemy dobrze się w nim przyjrzeć mrocznym wariantom Doktora Strange'a. Będzie ich w filmie co najmniej dwa, a oprócz nich spotkamy też bohatera określonego mianem "Defenders Strange".