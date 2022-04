Netfliksie, zmień strategię, bo HBO Max i inne serwisy z tobą wygrają. To więcej niż pewne

Disney+ lada chwila wystartuje na kolejnych rynkach, HBO Max chwilę temu trafił między innymi do Polski. Na rynku VOD zaczyna robić się coraz ciaśniej, a widz, który gotowy jest płacić staje się na wagę złota. W tej sytuacji Netflix powinien zweryfikować swoją strategię i już tłumaczę, dlaczego jest to takie ważne.



Disney+ wchodzi na kolejne rynki, Amazon Prime Video się zbroi, HBO Max kusi szybki premierami kinowych hitów, a co w tym czasie robi Netflix? To samo, co przez ostatnie lata i jeśli się nie ogarnie, to za kilka lat może przegrać wyścig o czas i pieniądze widzów.