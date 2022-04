W 2022 roku, póki co zadebiutowały filmy akcji "Odsiecz" ("American Siege"), "Gasoline Alley" i "A Day to Die" i tylko pierwszy z nich znajdziemy w polskich serwisach VOD. Najbliższe premiery, w których zagrał Bruce Willis, to "Corrective Measures" oraz sequel "Fortecy" z zeszłego roku o podtytule "Sniper's Eye" - obie zostały zaplanowane na 29 kwietnia. Oczywiście tylko na VOD.



"Corrective Measures" to adaptacja komiksu o tym samym tytule, a w "Fortress: Sniper's Eye" Willis wciela się w emerytowanego agenta CIA, który wraz z synem ratuje świat. Aby zrozumieć jakie fuchy łapał aktor, wystarczy spojrzeć plakaty. Twórca postera do "Fortecy 2" nawet się nie wysilił i wziął zdjęcie wykorzystane przy "Przetrwać do świtu" z 2020 roku. I nie, nie jest to samo uniwersum, ale to też byłaby słaba wymówka.