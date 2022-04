"Nie obchodzi mnie Will Smith, gdy w Ukrainie giną dzieci" - Michael Bay krytykuje Hollywood

Nie oglądałem gali rozdania Oscarów, ale widziałem, co się wydarzyło. Wszyscy znajomi do mnie pisali: "Widziałeś to? Widziałeś?". Zachowania Willa Smitha było czymś niewłaściwym, ale wszyscy o tym rozmawiają, a mnie to nie bardzo obchodzi. Hollywood jest bardzo zapatrzone w siebie. W tej chwili w Ukrainie bombarduje się dzieci. O tym powinniśmy rozmawiać. Dlatego nie obchodzi mnie Will Smith

- podkreślił w rozmowie z Yahoo Entertainment Michael Bay.