"Morbius" to porażka. Nic dziwnego, że w Polsce nie było pokazów przedpremierowych

Jeżeli macie wrażenie, że o tym filmie słychać w kółko od lat, to nie jesteście w błędzie. "Morbius" jest jedną z największych ofiar pandemii. Od czasu publikacji pierwszego trailera w 2020 roku premiera filmu była przesuwana kilkakrotnie. Czy wynikało to tylko z problemów z liczbą widzów? Niekoniecznie. Można bowiem przypuszczać, że wytwórni wcale nie śpieszyło się dzielić projektem z publicznością. Jej szefowie musieli przecież zorientować się, z jak kiepskim efektem końcowym mają do czynienia.



Wskazuje na to zresztą wyjątkowa niechęć do przedpremierowych publikacji recenzji i brak pokazów prasowych m.in. w Polsce. Przypomnijmy, że premiera filmu w polskich kinach odbędzie się już w ten piątek, 1 kwietnia (o ironio). Podobnie jak "Venom" i "Venom 2: Carnage" nowy obraz należy do tworzonego przez Sony Pictures Spider-Man Universe i skupia się na jednym z antagonistów popularnego herosa. Tym razem jest to krwiożerczy Michael Morbius (Jared Leto). Co recenzenci piszą o filmie i jakie opinie krążą w sieci?