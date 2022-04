Proputinowcy twierdzą, że masakra w Buczy to ustawka. A na ulicach leżą nie trupy, lecz aktorzy

Teraz mamy do czynienia z np. zdjęciami zrobionymi przez fotoreportów z prestiżowych agencji prasowych jak AP czy AFP. Wiem, że to wciąż tylko fotki cykane przez przekupne media (w lądowanie na Księżycu też niektórzy nie wierzą), ale niech więc jedzie taki troll jeden z drugim do Buczy i zrobi własne, a nie bawi się w wielkiego analityka wojennego na Twitterze. Możliwe też, że po prostu zadziałał u nich mechanizm obronny: informacje są tak przytłaczające, że ich mózgi to wyparły ze świadomości. Łatwiej jest przecież wierzyć w aktorów niż w to, że rosyjscy żołnierze dokonali takiego okrucieństwa.