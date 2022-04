"Pojemnik na zwłoki" w Leroy Merlin. Polak szydzi z sieci sklepów, która wspiera Rosję

Kiełbowicz nigdzie nie przyznaje wprost, że to on jest "sprawcą", ale podał swoją inspirację w komentarzu. "Ceny podmieniali już w Rosji też, ja trochę dodałem od siebie, zapraszam do akcji" - napisał artysta.



Dodaje też wzory do wydruku. "Każdy może pobrać, wydrukować i instalować w sklepie (nie trzeba naklejać wystarczy wsunąć)" - dodał. Link z grafikami znajdziecie na jego stronie. Akcja spotkała się z pozytywnym odzewem, a jeden z jego znajomych zapewnił, że idzie do Leroy Merlin. Bynajmniej nie na zakupy.



* Zdjęcie główne: Bartosz Kiełbowicz / Facebook