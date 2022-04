Ostatnim dobrym serialem z Jasonem Momoą była "Gra o tron". Czy "Chief of War" to zmieni?

Umówmy się, Jason Momoa to żaden znakomity aktor, a jego kreacje są do siebie podobne i raczej niewymagające. Ale to nie ma znaczenia, bo facet i tak nadrabia charyzmą i atrakcyjną aparycją sympatycznego olbrzyma. Wszyscy Momoę lubią i najzwyczajniej w świecie cieszą się, że jego kariera ruszyła z kopyta po tym, jak po występie w pierwszym sezonie "Gry o tron" (będącej jeszcze wówczas znakomitym serialem) długo nie mógł znaleźć pracy. Niestety, ani adaptacja prozy George'a R.R. Martina, ani rola w "Słonecznym patrolu" nie okazała się dla niego przepustką do sławy. Aktor wspominał, że przez dobre czy lub cztery lata nie mógł znaleźć agenta.



Potem poszło z górki - obecnie Momoa angażowany jest do największych blockbusterów ("Diuna", nowi "Szybcy i wściekli" oraz - wciąż - "Aquaman"), współpracuje z Apple, Netfliksem czy Discovery i ewidentnie ma się dobrze. I choć, jak wspominałem, nie wyróżnia się aktorsko, to zdecydowanie daje się lubić. Tym bardziej fajnie byłoby częściej widzieć go w jakościowych artystycznie produkcjach.