Disney+ mówi w naszym języku. Te filmy i seriale mają polskiego lektora lub dubbing

Chociaż nie mamy tu do czynienia z rewolucją w filmach animowanych, to Pixar jak zawsze potrafi nas zainspirować. Produkcje wytwórni przyzwyczaiły nas już do swojego wysokiego poziomu i "Luca" nie jest wyjątkiem potwierdzającym regułę. Na Disney+ można go obejrzeć z polskim dubbingiem. W dodatku świetnym.