Glik ostro pojechał po Królikowskim. Tak było to chamskie, ale nie potrafię go skrytykować

W mojej bańce tylko nieliczni stwierdzili, że Glik przesadził - w sieci jest takich osób więcej, choć wciąż znajdują się raczej w mniejszości. To te głosy, które przekonują, że choć Królikowski zasługuje na potępienie, to nie tego rodzaju; że słownictwem rynsztokowym to niech piłkarz operuje na boisku, ale w publicznej dyskusji reprezentantowi Polski nie przystoi. I w końcu - że nie przystoi nikomu, bo językowa agresja wywołuje kontragresje, wyklucza zrozumienie, chęć skruchy, pojednania. Że nie tędy droga. I trudno się z tym nie zgodzić.



Odwołują się do przypadku Barbary Kurdej-Szatan (której kariera, owszem, na moment zwolniła, ale do żadnego cancelu nie doszło) - aktorka obrzuciła mięsem Straż Graniczną w instagramowym wpisie. Abstrahując od tego, że oba przypadki - jej i Glika - nie są do siebie analogiczne, część społeczeństwa ewidentnie doszła do wspomnianego wyżej konsensusu: "nie tędy droga", "to nie przystoi", "to niewłaściwe".



Zdecydowaną większość swojego życia byłem zdania, że są sytuacje, które potępienia wręcz wymagają, które potępiać mamy obowiązek, ale wyłącznie w adekwatny sposób i przy użyciu należytego języka.



Jestem też zdania, że są przypadki skrajne, które sprawiają, że obelgi same cisną się na usta. Wówczas, owszem, powinniśmy starać się nad sobą panować. Może się jednak okazać, że jesteś zawodowym piłkarzem, poświęciłeś życie dla sportu - facet z murawy, piłka i dwie bramki to twoje życie. I może nie jesteś specjalistą w innych dziedzinach życia, ale potrafisz rozpoznać, kiedy ktoś zachowa się paskudnie. Gdy wybucha wojna, robisz kilka świetnych rzeczy, pomagasz, kupujesz nawet specjalnie przystosowany do transportu ciężko chorych ukraińskich dzieci do szpitali ambulans. Zapytany o ból w nodze mówisz, że dajcie spokój, bo ból to jest u naszych sąsiadów. Przejmujesz się jak umiesz, działasz po swojemu. Pewnego dnia przeglądasz sieć, widzisz ohydny wykwit promowany twarzą znanego aktora. I w krótkim komentarzu wyrażasz to, co ci w sercu tańczy - a jest to wściekłość.