Polski serial na podstawie prozy Harlana Cobena. Mamy zwiastun "Zachowaj spokój" od Netfliksa

Zwiastun "Zachowaj spokój" z pewnością ucieszy fanów mocnych kryminałów i wielowątkowych zagadek. Harlan Coben również nie ukrywał zadowolenia z kolejnej adaptacji robionej w Polsce, co świadczy o jakości "W głębi lasu" i olbrzymich oczekiwań związanych z kolejnym serialem. Warto zaznaczyć, że Netflix do tej pory tylko w Wielkiej Brytanii zrobił więcej niż jeden serial na bazie twórczości Amerykanina ("The Stranger" a potem "Zostań przy mnie"). Czyli ma duże do polskich twórców.