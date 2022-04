Są pierwsze zdjęcia z planu 3. sezonu "Wiedźmina". Przygotujcie się na czas pogardy

Jakiś czas temu dowiedzieliśmy się, że do obsady dołączyła Safiyya Ingar, którą łączy się z rolą Milvy. Kolejnym aktorem jest Jim Sturgeon, który wcieli się w królewskiego posłańca Aplegatta. Ekipę aktorską zasilił też Sean Cernow - jego rola jest nieznana, ale pasuje do castingowego profilu postaci Profesora. Profesor, czyli Ralf Blunden, to najemny zabójca, który w książkach tropił Ciri wraz z grupą najemników.



Nie znamy jeszcze daty premiery 3. serii. Na poprzedni sezon "Wiedźmina" fani musieli czekać aż dwa lata; tym razem kontynuacja może nadejść nieco szybciej, nieopóźniana pandemią.