Wielu popularnych internetowych coachów - tzw. trenerów rozwoju osobistego - imponuje nie tyle zgromadzoną przez lata wiedzą, którą dzielą się z wybranymi za "skromną opłatą", co raczej umiejętnością przekonania potężnych grup osób do wyrzucenia grubej sumy w błoto w zamian za garść frazesów. Oczywiście nie możemy generalizować - rozwój osobisty to fajna sprawa, a i z pewnością nie brakuje prawdziwych specjalistów, pomagających rozwinąć się tym, którzy tego naprawdę chcą, ale nie potrafią polegać wyłącznie na sobie.



Przy tym wszystkim doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że hochsztaplerzy, którzy wciskają kit za kasę, nie są niczym nowym - choć w ostatnich latach możemy zaobserwować ich prawdziwy wysyp. Bardziej popularni goście znajdują innych, którzy też chcieliby uczyć "rozwoju osobistego" - i wówczas wyciskając kasę za naukę... wyciskania kasy z innych. Całkiem niezły popis dała niedawno pewna parka, która sprzedawała szkolenia o tym, jak stworzyć dobry związek (spoiler: rozstali się po paru miesiącach). Jasne, tu znowu trochę szufladkuję, bo to nie jest tak, że zawsze i że każdy - są przecież tacy, którzy znają się na rzeczy i naprawdę skutecznie pomagają klientom w rozwoju kompetencji społecznych i osobistych. Ale ja nie o tych.



Bardziej o tych bez wykształcenia i doświadczenia w psychologii i finansach, operujących sloganami w stylu masło maślane, zarzucających banalnym truizmem ubranym w natchnione słowa, udzielających porad często wręcz szkodliwych - wiecie, coś w rodzaju tego słynnego tekstu z pewnego popularnego magazynu biznesowego, w którym jeden z autorów sugerował, co powinniśmy zrobić, mając kilkadziesiąt czy sto tysięcy złotych. Otóż: zamiast je zainwestować, lepiej wydawać, zachowując się, jak bogacz.



Albo o autorach takich perełek: