Netfliksie, albo się zmienisz, albo Disney+ i inne serwisy cię zmiotą. To pewne

Disney+ jest już w drodze do Polski. Pojawi się u nas za zaledwie kilka miesięcy, bo 14 czerwca tego roku. Słuchać wiwaty, tłum ludzi na ulicach, Kaczor Donald i Myszka Mickey tańczą poloneza. Co prawda ekscytacja nowym serwisem gaśnie trochę, gdy uświadomimy sobie, że trzeba było czekać na niego niemal trzy lata od startu oraz że w gruncie rzeczy, kto był zdeterminowany, aby obejrzeć treści tam zawarte, to po prostu je obejrzał. Najczęstszym argumentem, jaki słyszę, jest, że Disney Plus ma niewiele do zaoferowania. Autorzy tych słów podnoszą, że kilka marevelowych premier i seriale ze świata „Gwiezdnych wojen”, które można policzyć na palcach jednej ręki Yody, to niezbyt zachęcająca wizja.