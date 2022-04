"Morbius" to żenująco słaby film? Fani bronią produkcji i dali już jej zarobić miliony

Właściwie już od premiery nowego filmu Sony Pictures można było założyć, że nie będzie on faworytem wśród recenzentów. "Morbius" zgarnął na start fatalne oceny od lwiej części krytyków, co wywołało dosyć żywiołową reakcję ze strony szykujących się do kin fanów Marvela i Spider-Mana. Nie brakowało osób broniących produkcji z Jaredem Leto, a to sugerowało pojawienie się kolejnej sytuacji na wzór tej z "Venomem" i "Venom 2: Carnage". Oba tytuły Sony i Marvela dostały w twarz od profesjonalnych recenzentów, ale widzowie byli dla nich znacznie łagodniejsi.



Po weekendzie można powiedzieć, że "Morbius" faktycznie idzie podobną ścieżką. Fatalne oceny od krytyków kontrastują z niezłymi lub co najwyżej przeciętnymi opiniami odbiorców, którzy wybrali się już do kin. Duży rozrzut między reakcjami obu grup nie jest niczym nowym, ale pobudził wyobraźnię internautów, którzy od razu zabrali się do tworzenia memów. Średnia ocen z poniższego obrazka uległa do dzisiaj drobnej zmianie (w obu grupach na Rotten Tomatoes urosła o jeden punkt procentowy), ale to nie zmienia wymowy całej sytuacji. Tylko czy "Morbius" faktycznie jest tak uwielbiany przez widzów?