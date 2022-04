Tego jeszcze nie grali: pozwali krytyka za krytykę. "Nie zrezygnuję z własnych opinii" - deklaruje

Sprawę skierowano do sądu w styczniu - pozew uzasadniono poniżeniem w oczach opinii publicznej, przede wszystkim w oczach osób z branży wydawniczej. Według pozwu Cieślik insynuował celowe zlecanie przekładów niewykwalifikowanym tłumaczom - w ten sposób wydawca oszczędzał, jednocześnie godząc się na kiepską jakość tego tłumaczenia. Teraz Sonia Draga domaga się oświadczenia w social mediach, 5 tys. zł na cele społeczne i pokrycie kosztów procesu.



Cała sprawa brzmi co najmniej niedorzecznie - przypomina głośną sytuację sprzed lat, kiedy to tłumaczki kinowe podały do sądu magazyn "Film" i jego redakcję za tekst krytykujący pracę tych tłumaczek. Jasne, sprawa ciągnęła się przez kilka lat, ale ostatecznie zwyciężyła krytyka. Trudno było mi wyobrazić sobie drugi podobny pozew za, uwaga, wyrażanie własnej opinii (w 2022 roku!), do której wygłoszenia Krzysztof Cieślik - jako krytyk i czytelnik - ma pełne prawo, ba, do czego powinien czuć się nieraz zobowiązany, by, jak sam mówi, móc oddać sprawiedliwość literaturze i autorom wybitnym. Zależy mu przecież na jakości wydań i dobru książek.



Dalej - Krzysztof Cieslik, jako ceniony profesjonalista, posiada zaplecze upoważniające go do krytykowania konkretnych potknięć i słabych praktyk - a jak sam zauważa, zmiany pojawią się tylko wtedy, gdy będziemy mówić o problemach.