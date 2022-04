Co jest największym przeciwieństwem muzyki? Cisza zniszczonych miast i zabitych ludzi. Nasze dzieci rysują spadające rakiety, a nie spadające gwiazdy. Ponad 400 dzieci zostało rannych, a 153 zginęło. I nigdy nie zobaczymy, jak rysują. Nasi rodzice są szczęśliwi, jeśli się obudzą o poranku, w schronach przeciwbombowych. Żywi. Ci, których kochamy, nie wiedzą, czy dalej będziemy razem. Wojna nie daje nam możliwości wyboru, kto przeżyje, a kto pozostanie w wiecznym milczeniu. Nasi muzycy noszą kamizelki kuloodporne zamiast smokingów. Śpiewają dla rannych - szpitalach. Nawet tym, którzy nie są w stanie ich usłyszeć, ale muzyka zawsze się przebije.



Bronimy naszej wolności do życia, miłości i dźwięku. W naszym kraju walczymy z Rosją, która niesie koszmarną ciszę razem ze swoimi bombami. Śmiertelną ciszę. Wypełnijcie tę ciszę waszą muzyką. Wypełnijcie ją dzisiaj, aby opowiedzieć naszą historię. Mówicie prawdę o tej wojnie w waszych mediach społecznościowych, w telewizji. Wspierajcie nas w każdy możliwy dla was sposób. Jakkolwiek, ale nie ciszą. A później nadejdzie pokój w naszych miastach, które zniszczyła ta wojna. Czernichów, Charków, Wołnowacha, Mariupol i inne. One są już legendą. Jednak marzę, żeby żyły i były wolne, wolne jak wy na scenie Grammy

- powiedział Wołodomyr Zełenski na rozdaniu nagród Grammy.