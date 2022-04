"Daredevil" jednego dnia jest w MCU, a następnego już nie. Niech Marvel skończy z tą szopką

Charlie Cox i grany przez niego Daredevil pojawili się po raz pierwszy w kinowej części MCU przy okazji małego cameo w filmie "Spider-Man: Bez drogi do domu". Oficjalnie nie przedstawiono jeszcze żadnego kolejnego projektu, w którym obrońca Hell's Kitchen miały powrócić, ale jego dalsza obecność w produkcjach Marvel Studios wydaje się nieunikniona. Brytyjski aktor wprost przyznaje zresztą, że może grać Daredevila nawet przez 10 kolejnych lat.



W całej tej sytuacji jest jednak jeszcze jedna poważna niewiadoma: czy Daredevil z seriali i "Spider-Man: Bez drogi do domu" to na pewno ta sama osoba? Matt Murdock zadebiutował w produkcjach emitowanych pierwotnie przez Netfliksa. Platforma niedawno straciła dostęp do wszystkich tych tytułów. Dziś seriale "Defenders", "Jessica Jones", "Daredevil", "The Punisher", "Iron Fist" i "Luke Cage" znajdziemy tylko na Disney+. Ich kanoniczność wobec szerszego świata MCU nigdy nie była jednak do końca jasna.