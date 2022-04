Antek Królikowski stał się najbardziej znienawidzonym celebrytą w Polsce. Dlaczego? Bo na to pozwolił

Zastanawiacie się pewnie, co mi do tego. Co mnie obchodzi, jak jakiś facet postanowił spędzić życie. Pewnie myślicie, że mu zazdroszczę, bo przecież Kuba Wojewódzki i Karolina Korwin Piotrowska nie mogą się mylić, robiąc jednocześnie ustawkę dla mediów i mówiąc, że ci wszyscy ludzie pracujący w internecie, to chcą być tacy jak oni, tylko są chyba, w domyśle, gorsi. Antek Królikowski jako Antek Królikowski nie obchodzi mnie właściwie wcale. Ale obchodzi mnie coś innego - to jaką figurą stał się w dzisiejszych mediach. I to jaka narracja, jego kosztem czy z jego udziałem, jest prezentowana.



Media same stworzyły "potwora", który był karmiony ich zainteresowaniem, i jednocześnie sam coraz szerzej otwierał drzwi do swojego świata. Był na fali, niezależnie od tego co zrobił, ile dziewczyn porzucił, albo ile porzuciło jego, bo temat, czy raczej on sam, "grzał". To bardzo łatwo może zrodzić się w człowieku przekonanie, że cokolwiek nie zrobi, jest pod ochroną i przetrwa. Podejrzewam, że gdyby związek Królikowskiego z mediami wyglądał inaczej, nigdy by się tak na niego nie "rzuciły", a on sam nigdy nie "rzuciłby się" na takie przedstawienie, moralnie odstręczające. Mówi się, że "nieważne jak o tobie mówią, ważne by mówili". Czy Antek Królikowski tak (nadal) twierdzi, wie tylko on sam. Ale jeśli chcecie zarzucić mediom i mnie cynizm, to coś mi się wydaje, że na ławie oskarżonych trzeba zrobić jeszcze jedno miejsce.



* Zdjęcie główne: TVN/Piotr Filutowski