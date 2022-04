Za kilka dni na Netfliksie pojawi się 5. sezon "Szkoły dla elity". Najnowsza odsłona hiszpańskiego serialu dołączy do wielu interesujących nowości platformy z mijającego tygodnia, które już teraz można oglądać w serwisie. A co jeszcze godnego uwagi zadebiutuje w usłudze w najbliższym czasie? Filmów i seriali do oglądania nam nie zabraknie.