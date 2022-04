Kiedy czytając o zawodach w klepaniu po tyłku, myśleliście, że już nic was nie zdziwi, cały na biało wszedł on: Antoni Królikowski. Aktor znany z filmów Patryka Vegi zapowiedział pierwsza galę założonej przez siebie federacji MMA - Royal Division. Organizator obiecywał skandal na międzynarodową skalę, ale nazwiska uczestników nie wskazywały, że coś takiego będzie miało miejsce. Aż do teraz.



Antoni Królikowski nie podał, kto weźmie udział w walce wieczoru. Trzymał to przez chwilę w tajemnicy, ale w końcu pokazał się ze swoją tajną bronią. Okazuje się, że finał gali Royal Division uświetni freak fightowe mordobicie między Władimirem Putinem i Wołodymyrem Zełenskim. Dobrze czytacie.