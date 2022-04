"W dobrych rękach" to turecka komedia romantyczna opowiadająca o samotnej matce, u której zdiagnozowano śmiertelną chorobę. Kobieta nie wie, co stanie się z synem, gdy nagle poznaje przystojnego i sympatycznego mężczyznę. Ich relacja szybko nabiera tempa, co powoduje u 6-latka coraz większą zazdrość. Może to być jednak dla chłopca ostatnia szansa na szczęście po śmierci matki.



Wynik: 14 punktów