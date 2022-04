Hejtowany na świecie "Morbius" czy chwalona "Belle"? Sami wybierzcie, co obejrzycie w weekend

"Morbius" to najnowsza część tworzonego przez Sony Pictures Spider-Man Universe, której najważniejszym przedstawicielem był do tej pory "Venom". Głównym bohaterem produkcji jest Michael Morbius, który za sprawą tajemniczego leku zmienia się w żyjącego wampira. Sądząc po pierwszych opiniach, wygląda na to, że Morbius bez Petera Parkera nie ma racji bytu. Nie przeszkodzi to jednak wielu fanom komiksowych adaptacji w wybraniu się do kina.