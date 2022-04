Na Amazon Prime Video co tydzień pojawia się nowy odcinek 2. sezonu "Star Trek: Picard". Użytkownicy platformy z niecierpliwością wyczekują kolejnych epizodów produkcji i wygląda na to, że gdy tylko debiutują w usłudze, od razu je oglądają. Dlatego to ten właśnie tytuł wciąż króluje na liście najpopularniejszych tytułów serwisu w Polsce. Na razie nie ma na niego mocnych.



Serial dostępny na Amazon Prime Video.