To nie jest kolejne porno z Sandrą Bullock dla gospodyń domowych. Oceniamy "Zaginione miasto"

Cóż to jest za ożywczy powiew w filmografii Sandry Bullock. W iluż to komediach romantycznych grywała już zdziwaczałe idealistki, które niespodziewanie znajdują miłość swojego życia. Dla odmiany teraz w komedii romantycznej przyszło jej wcielić się w zdziwaczałą idealistkę, która niespodziewanie znajduje miłość swojego życia. Tylko w "Zaginionym mieście" wygląda to zupełnie inaczej niż zwykle. Loretta taka właśnie ma być.



W głównej roli trudno sobie wyobrazić kogoś innego. Zblazowana ekspresja i całe emploi Sandry Bullock sprawia, że Loretta staje się postacią z krwi i kości. Jest autorką tanich romansideł, która po śmierci męża archeologa najchętniej całe dnie leżałaby w wannie i popijała Chardonnay z lodem. Musi jednak promować swoją najnowszą książkę. Podczas jednego z wydarzeń na scenie towarzyszy jej model z okładek jej powieści - niezbyt rozgarnięty Alan. Kiedy pisarka zostaje porwana, to on, trochę zbyt bardzo wczuwając się w kreowanego przez siebie Dasha, ruszy jej na ratunek.