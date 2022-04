Niestety całość, w połączeniu z ckliwym tekstem (jeszcze do niej on pasuje, bo zawsze śpiewała o prostych rzeczach, ale w jego przypadku wypada to sztucznie) i tymi autotune'ami strasznie mi się gryzie. Mam wrażenie, że zostało to skrojone nie dla funu, ale wprost pod bycie viralem na TikToku. Są momenty, że brzmi to nawet jak jakaś parodia Young Leosi lub show muzyczne z polskiej telewizji, w którym celebryci naśladują młode gwiazdy.



"Co myśmy zrobili" - śpiewa Young Leosia. I to jest bardzo dobre pytanie. Przesadzenie z autotune'em to jedno, ale nagrywanie kawałka z gościem, który jest szurem (pandemia to "wielki skok na kasę koncernów farmaceutycznych"!) jest też bardzo słabe. Podobnie jak pójście w stronę eskowego popu. No, chyba że to jest jednak prank i dałem się zrobić.



* Zdjęcie główne: screen z Smolasty / YouTube