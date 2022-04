Wiktory wróciły do TVP i zostały spektakularnie zbojkotowane. Tak źle jeszcze nie było

Brytyjskiego legendarnego muzyka zastąpiła, jakżeby inaczej, Edyta Górniak, ulubienica TVP. Miło, że imprezę otworzył występ pochodzącej z Ukrainy Jamali, a rozdanie nagród rozpoczęto od przyznania honorowego SuperWiktora prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu (statuetkę odebrał Dymytro Kułeba, minister spraw zagranicznych Ukrainy). Następnie przypomniano jedno z przemówień Zełenskiego do świata.



Później czas antenowy wypełniano nagraniami wideo, czołobitnością wobec Jacka Kurskiego i kolejnymi występami (na gali pojawił się m.in. nasz eurowizyjny reprezentant, Karol Ochman, który podziękował za uhonorowanie go "Odkryciem roku"). Uczucie niezręczności rosło z każdym momentem, w którym okazywało się, że zwyciężczyni czy zwycięzca nie zamierza odebrać swojej nagrody. W wielu przypadkach gospodarze zbywali to milczeniem, z rzadka tylko wprost informując publiczność o nieobecności wyróżnionej osoby na ceremonii.



Ostatecznie na gali nie pojawił się prawie nikt z nagrodzonych, a i w sieci wielu internautów krytykowało wznowienie wydarzenia - zwłaszcza w tym okresie. To było bardzo satysfakcjonujące, ale i kuriozalne. Zjednoczenie w bojkocie ma w sobie coś budującego, ale pustki na ceremonii niosły ze sobą odrobinę smutku - to przecież niezmiernie przykre, że Polacy zmuszeni są pokazywać Telewizji Publicznej środkowy palec. Cóż - sama sobie na to zasłużyła.