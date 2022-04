Rosja: wyłącza Instagrama. Blogerzy: żądamy miliarda dolarów odszkodowania od Zuckerberga

14 marca - smutny to był dzień dla rosyjskich influencerów. Właśnie wtedy Instagram przestał u nich działać. Stracili źródło dochodów, płakali w sieci, pieklili się. Przeszli chyba przez wszystkie etapy żałoby. I kiedy wydawało się, że już pogodzili się z losem, postanowili kontratakować. Żądają pokaźnego odszkodowania. Pieniądze miałyby pochodzić z kieszeni Marka Zuckerberga. Bo przecież nie od państwa, które media społecznościowe wyłączyło, nie?



Rosja sama zablokowała sobie portale należące do Mety. Firmę Marka Zuckerberga tamtejsze sądy uznały bowiem za ekstremistyczną. Wszystko z powodu obawy, że dzięki mediom społecznościowym ludzie dowiedzą się, co tak naprawdę ma miejsce w Ukrainie. To mógłby być poważny cios dla reżimu Putina.