W Polsce prawda brzmi jak fake newsy. I dlatego nienawidzę prima aprilis

Polska to taki dziwny kraj, w którym nigdy nie możesz być pewien, czy trafiłeś na prawdziwą informację, czy to tylko w AszDzienniku ktoś odpalił wrotki. Po 30 latach ktoś się orientuje, że konstytucja przeczy sama sobie, dzieciaki mają cierpieć za miliony w szkole, bo trzeba wychować kolejne pokolenia Gustawów i Konradów, wciska się jakieś bullshity o tym, że ktoś nie jest człowiekiem z krwi i kości, bo chce móc kochać tego, kogo kocha, a jest ideologią, zamiast o tym, jak zapobiegać kryzysowi bezdomności czy samobójstwom wśród młodzieży LGBTQ, bredzi się o cnotach niewieścich, przepala się 70 mln zł na wybory, które się nie odbyły i tak dalej, i tak dalej. Nie potrzebujemy głupich primaaprilisowych newsów i robienia ludziom sieczki z mózgu, mamy to na co dzień. Żyjemy w kraju absurdów, gdzie - jak powiedziała Zamilska, rezygnując wczoraj z prowadzenia audycji w Czwórce Polskiego Radia - mówienie prawdy jest objawem dziennikarskiej odwagi.



Z rosnącym rozbawieniem i jednocześnie przerażeniem spoglądam na rzeczywistość, która robi za mem i której nie sposób dowierzyć, bo wydaje się ustawką, żartem, gagiem. A to tylko real-life version dowcipu z serii "Wchodzi dwóch Polaków do baru...". W świecie, gdzie fake newsy mieszają się z prawdami i półprawdami, a każde słowo trzeba sprawdzać, filtrować i przesiewać, bo i ruskie trolle nie śpią, 1 kwietnia trzeba schować do lamusa. O ileż przyjemniej byłoby się umówić na jeden dzień w roku, kiedy wszyscy mówią prawdę albo milczą. Na Wiejskiej by było cicho, ktoś by czegoś nie napisał i nie opublikował, ale może nawet włączyłabym telewizję i przeczyściła konto na Facebooku.