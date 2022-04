"Odwilż" to serial, który obnaża ludzką psychikę. A przy tym taki kryminał, jakie Polacy kochają najbardziej

Moja głowa, z racji tego, że 25 lat działam w filmie, wypełniona jest obrazami. Na co dzień zajmuję się oglądaniem, pisaniem i realizowaniem. Moim celem jest, aby dobrać odpowiednią formę do danej historii, bo tak naprawdę wszystko już zostało nakręcone, powiedziane, zrealizowane. Trzeba powiedzieć, że od czasów Larsa von Triera, który dorzucił jeszcze jedną formę narracji do współczesnego kina, już nic więcej nie da się zrobić. Gatunkiem „Odwilży” jest psychologiczny thriller kryminalny, którego korzeniami jest kino noir - opowiada reżyser serialu, Xawery Żuławski. - To nie jest tak, że w Szczecinie cały czas pada deszcz. Mieliśmy ogromne, nieustanne moczenia jezdni, szyb, wszystkiego, parowania i tak dalej, i tak dalej. W nawiązaniu do gatunku, dużo scen dzieje się też w nocy. To jest świat wykreowany, to nie jest opowieść o prawdziwej policji, to jest opowieść o policji w ogóle. Niebagatelne znaczenie ma też dla mnie, że jest to opowieść o silnej kobiecie. A kobiety w ogóle są dla mnie wdzięczniejszym tematem do filmowania - dodaje.