Sprawdziłem, czy "Morbius" faktycznie jest najgorszym filmem Marvela w historii

Jeśli chodzi o sceny akcji, to te z kolei nie są takie złe i tylko momentami wyglądają jak żywcem wyjęte z filmów akcji rodem z lat 90. Zastanawiam się jednak, czy to nie jest świadoma decyzja Sony, gdyż to samo można powiedzieć o "Venomach" (a je widzowie w przeciwieństwie do krytyków przyjęli ciepło). Wytwórnia mogła liczyć na to, że na powtórkę tego sukcesu z nową postacią.