Magda Gessler znowu irytuje Polaków chętnych na produkty z markowanych jej nazwiskiem delikatesów. Ceny wielkanocnych przysmaków z Restauracji u Fukiera są, nazwijmy to, imponujące. A przecież jeszcze niedawno internauci zwracali uwagę na to, że inflacja musiała dać się we znaki również restauratorce, która na Tłusty Czwartek sprzedawała swoje pączki za 15 zł - to zresztą nie pierwszy raz, gdy jej oferty stały się tematem publicznej debaty i krytyki.



Gwiazda tłumaczyła już wygórowane ceny kosztownym procesem produkcji i jakościowymi składnikami, jednak w niektórych przypadkach naprawdę trudno było wytłumaczyć przypisanie tak wysokiej kwoty prostej przekąsce. Kaman, to 15 zł za pączka.