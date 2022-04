Jakie filmy oglądać w kwietniu? Nowy miesiąc rozpoczyna się z przytupem. Już dzisiaj, jego pierwszego dnia, do kin zawita "Morbius". Zaraz po nim będziemy świadkami narodzin nowego multiwersum we "Wszystko wszędzie naraz", a na koniec wejdziemy do świata pornografii w horrorze "X". Wymienione tytuły to jednak zaledwie wierzchołek góry lodowej.