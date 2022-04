Film anime w polskim kinie i to w dodatku świetny? Nie zmarnujcie okazji i idźcie na "Belle" w weekend

Od ponad 20 lat anime cieszy się coraz większą popularnością w Polsce, lecz nie do końca przekłada się to na legalną dostępność do tego typu produkcji z Japonii. Nawet na platformach VOD animowanych seriali z Kraju Kwitnącej Wiśni jest u nas zaskakująco mało (Netflix dopiero co stracił całą masę hitów). Dlatego warto zwracać uwagę na każdy wyjątek od tej reguły i sukces filmu czy serialu anime na polskim poletku. "Belle" jak najbardziej ma szansę dołączyć do produkcji zapamiętanych przez rodzimych widzów. Nie tylko ze względu na niezwykle wysoką jakość, ale też bardzo mądrą strategię dystrybucyjną.



Zanim jednak o samym filmie, to warto przybliżyć nieco okoliczności jego podróży do Polski. "Belle" to najnowsze dzieło reżysera Mamoru Hosody i studia animacji Chizu. Ta grupa japońskich artystów zasłynęła na Zachodzie za sprawą nominowanego do Oscara "Mirai". Produkcja z 2018 roku zrobiła prawdziwą furorę wśród widzów (całkiem zasłużenie) i - jako pierwsze anime stworzone poza Studiem Ghibli - walczyła o statuetkę Akademii Filmowej. "Belle" nie dostąpiła podobnego zaszczytu, ale na festiwalu w Cannes otrzymała 14-minutową owację na stojąco i pobiła rekord liczby nominacji do poświęconych sztuce animacji nagród Annie.