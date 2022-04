Harry Styles atakuje świetnym klipem stworzonym przez ukraińską ekipę

"As It Was" to pierwszy singiel promujący nowy album Harry'ego Stylesa. Klip do tego osobistego i energicznego numeru zadebiutował dziś o północy. To pewne, że płyta sprzeda się znakomicie, ale jeśli pozostałe kawałki utrzymają poziom singla, będziemy mogli mówić również o sukcesie artystycznym.