Steven Seagal broni swojego kumpla Putina. Lista kłamstw aktora jest dłuższa niż jego filmografia

W zadziwiający sposób pokryło się to z ogłoszeniem lamy klasztoru - stwierdził on, że aktor "nosi w sobie ducha XVII-wiecznego mistrza buddyjskiego, Czungdraga Dordże, który z powodu współczucia dla wszystkich żywych istot odrodził się, by pomóc im osiągnąć oświecenie".



W Kioto Seagal miał spotkać mnichów z Tybetu, których torturowali Chińczycy. Opowiadał, że był jedyną osobą w tym miejscu, która studiowała zielarstwo, kręgarstwo i akupunkturę, więc to on ich wyleczył.



Steven Seagal wielokrotnie popadał w konflikty z wieloma aktorami. Obrażał ich (Liam Neeson) i - podobno - intencjonalnie mocno bił podczas treningów (Sean Connery ze złamanym nadgarstkiem, Kane Godder i wielu innych). Złe zdanie o aktorze mieli też kaskaderzy, którzy z nim współpracowali.



Podobno Seagal włada biegle czterema językami, ale nikt nigdy tego nie potwierdził. Aktor mówił też, że posiada - uwaga - kuloodporne kimono, a jeden z jego stylistów przed rozdaniem Oscarów wspomniał, że Seagal wymagał od niego uwzględnienie miejsca na "dwa wielkie rewolwery" w kroju smokingu. Gwiazdor miał mu powiedzieć, że "musi być przygotowany na wypadek, gdyby ONI chcieli go dopaść na scenie" - rzecz jasna nie wiadomo, o kogo chodzi.



W innym z wywiadów Steven wspomniał, że posiada zdolność jasnowidzenia i umiejętności uzdrowicielskie. Przypomnę też pewną absurdalną sytuację, kiedy to Seagal wraz z szeryfem Joem Arpaio, antyterrorystami i ekipą telewizyjną zrobili nalot na podejrzewanego o organizowanie walk kogutów Jesusa Llovera. Seagal podkreślał wówczas, że jest bardzo uczulony na kwestię okrucieństwa wobec zwierząt. Grupa wpadła tam czołgiem i opancerzonymi pojazdami (zupełnie jakby Llover miał być co najmniej gangsterem), przez przypadek zabijając szczeniaka i... 115 kurczaków, które mieli uratować.



Na propozycję roli w zrzeszającej legendy kina akcji serii "Niezniszczalni" odparł: "Życie jest zbyt krótkie, by pracować z pajacami".