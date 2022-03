Ostatnie sezony "Ozark" i "Zadzwoń do Saula". Kwiecień będzie pełny świetnych seriali

Nowy serial Playera. Produkcja skupi się na tytułowym bohaterze, który już kilka razy oblał egzamin do szkoły policyjnej. Dlaczego genialny analityk, mający w jednym palcu wszystkie podręczniki do kryminologii i kryminalistyki, nie może wykonywać swojego wymarzonego zawodu? Odpowiedź na to pytanie zna policjantka Sylwia Mazur, zupełne przeciwieństwo Herkulesa - działa ona intuicyjnie i pod wpływem emocji. I grozi jej przeniesienie do innego wydziału. Co wydarzy się, kiedy Herkules stanie jej na drodze? Czy uda się im rozwiązać jakąś kryminalną sprawę? Serial będzie liczyć osiem odcinków.



Premiera: 26 kwietnia