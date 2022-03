Na szczęście wiemy już dokładnie, kiedy to nastąpi. Niedawno podano bowiem, że Disney Plus pojawi się w Polsce kraju 14 czerwca 2022 roku. To wtedy będziemy mogli sobie spokojnie i legalnie obejrzeć wszystkie aktorskie seriale ze świata "Star Wars", jakie do tej pory powstały i zostały do tej pory zapowiedziane. Chodzi o takie tytuły jak "The Mandalorian", "The Book of Boba Fett", "Andor" czy właśnie "Obi-Wan Kenobi".