Wielcy ludzie i wielkie historie. Najlepsze filmy biograficzne, jakie zobaczysz w Polsat Box Go

Jestem fanatykiem historii, pół mieszkania zawalone atlasami… Trochę się rozpędziłem, ale to prawda – uwielbiam wszelakie filmy i seriale (choć nie tylko), które opowiadają o prawdziwych wydarzeniach. Nie muszą to zawsze być opowieści o wielkich wojnach czy straszliwych dramatach, czasem wystarczy dobra opowieść, która pozwoli na chwilę spojrzeć na dane czasy. Nie przeszkadza mi wcale, a nawet uważam to za atrakcyjne, że każdy z takich obrazów ma nałożony filtr reżysera czy scenarzysty. Zebraliśmy dla was kilka świetnych filmów, które opowiadają o dawnych czasach, ale czynią to za pomocą sylwetek wielkich ludzi. I choć nie są to postacie kryształowe, właśnie przez ich historie można zobaczyć zupełnie inne, choć często nieodległe czasy.