"Tokyo Vice" to oparty na reporterskiej książce dramat kryminalny rozgrywający się w Tokio w latach 90. Produkcja kręci się wokół postaci młodego dziennikarza, który we współpracy z japońską policją przedostaje się do środowiska yakuzy. Szybko zdaje sobie jednak sprawę, że w Kraju Kwitnącej Wiśni relacje między ścigającymi i ściganymi nie są tak proste, jak mogłoby się wydawać.